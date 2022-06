Hauptzollamt Dortmund

HZA-DO: Vier Festnahmen bei Baustellenkontrolle

Zoll beendet illegalen Aufenthalt und illegale Beschäftigung

Dortmund (ots)

Am 31. Mai 2022 überprüften Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Dortmund eine Baustelle in der Dortmunder Gartenstadt.

Dabei wurden u.a. vier Arbeiter bei der Renovierung einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses angetroffen. Es handelte sich um albanische Staatsbürger.

Um einer Beschäftigung nachgehen zu dürfen, benötigen albanische Staatsangehörige einen Aufenthaltstitel, der zur Ausübung einer Tätigkeit im Bundesgebiet berechtigt. Die vier Arbeiter verfügten nicht über entsprechende Aufenthaltstitel und hätten sich somit nur als Touristen in Deutschland aufhalten dürfen.

"Als die Zöllner das Mehrfamilienhaus betraten, wurde sofort eine Wohnungstür geschlossen" so Andrea Münch, Pressesprecherin des Hauptzollamts Dortmund. "Zwei Arbeiter versuchten sich im Badezimmer der Wohnung zu verstecken, um so der Kontrolle zu entgehen" so Münch weiter.

Die Zollbeamten nahmen die albanischen Männer im Alter von 24, 29, 34 und 46 Jahren vorläufig fest und leiteten Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts ein.

Da keine weiteren Haftgründe, wie z.B. Fluchtgefahr, vorlagen, konnten alle vier Männer nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft gegen Zahlung einer Sicherheitsleistung aus dem Gewahrsam entlassen und der Ausländerbehörde übergeben werden.

Über den weiteren Verbleib der Albaner entscheidet nun die Ausländerbehörde.

Den Arbeitgeber erwarten nun Verfahren wegen der Beihilfe zum illegalen Aufenthalt und der illegalen Beschäftigung von Arbeitnehmern ohne gültige Arbeitsgenehmigung. Ihm droht eine Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren. Zusätzlich ist ein Bußgeld bis zu 500.000 Euro möglich.

