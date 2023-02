Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Frau von PKW erfasst und schwer verletzt

Malliß (ots)

Auf der B 191 in Malk Göhren ist eine Frau am Freitagmittag von einem PKW angefahren und schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zu Folge soll der Fahrer eines PKW die 49-jährige Frau, die am Kofferraum ihres Autos auf der Fahrbahn stand, frontal erfasst haben. Hierbei wurde die Frau zwischen den Fahrzeugen eingeklemmt und schwer verletzt. Die 49-Jährige wurde anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des PKW blieb augenscheinlich unverletzt, stand aber unter Schock. An den Autos entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die B 191 zeitweilig voll gesperrt werden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell