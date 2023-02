Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Jugendliche nach Diebstahl von Kupferkabel durch Polizei gestellt

Boizenburg (ots)

Am Samstagabend konnte die Polizei in Boizenburg zwei 14-jährige Kupferdiebe stellen. Die Beamten wurden zunächst während der Streifentätigkeit auf einen Handwagen im Bereich des jüdischen Friedhofs aufmerksam, hinter dem sich scheinbar jemand versteckte. Als die Polizisten ihr Funkwagen wendeten und am Handwagen ankamen, war die Person nicht mehr vor Ort. Im Zuge einer Absuche der unmittelbaren Umgebung konnten wenig später zwei 14-jährige Jugendliche festgestellt und zum Handwagen, in welchem sich neben einem ca. 40 Meter langen Kupferkabel auch verschiedenes Werkzeug befand, befragt werden. Nach Angaben der beiden Diebe haben sie mit einem weiteren 14-jährigen Jungen die Kabelrolle vom Dachgeschoss eines leerstehenden Hauses am Markt entwendet. Das Kabel sollte freigelegt und das Kupfer anschließend verkauft werden. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Diebstahls gegen die drei Jugendlichen. Werkzeug und Diebesgut wurden zudem sichergestellt.

