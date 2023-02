Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: 18-Jähriger soll unter Alkoholeinwirkung Verkehrsunfall verursacht haben

Hagenow (ots)

Ein 18-Jähriger soll am frühen Dienstagmorgen in Hagenow mit dem Auto seiner Familie einen Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung verursacht haben. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 18-Jährige, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, bei einem Ausparkmanöver mit dem Auto zunächst gegen einen Zaun und anschließend gegen einen Baum geprallt sein. Dabei entstand ein vorläufig geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro. Die wenig später eintreffende Polizei stellte beim 18-Jährigen einen Atemalkoholwert von 1,50 Promille fest. Er wurde daraufhin zur Blutprobenentnahme gebracht. Zudem ist Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Autofahrer erstattet worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell