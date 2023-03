Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: DA-Innenstadt: Verkehrsunfall nach Fahrspurwechsel

Zeugen und Ersthelfer gesucht!

Darmstadt (ots)

Am Freitag, 24.03.2023, befuhr eine 36-Jährige aus Münster gegen 17:40 Uhr die Bleichstraße in Richtung Kasinostraße. Die Fahrerin befuhr dabei den rechten der beiden Fahrstreifen. Auf Höhe der Gagernstraße wollte die Fahrerin nach links in die Gagernstraße abbiegen. Hierbei übersah die Fahrerin eine 50-Jährige Autofahrerin aus Messel, welche auf dem linken der beiden Fahrstreifen in Richtung Kasinostraße unterwegs war und es kam zur Kollision der beiden PKW. Die 50-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. An den beiden PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4500EUR.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich beim 1. Polizeirevier Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/ 969 41110 zu melden. Insbesondere wird ein Ersthelfer und Zeuge gesucht , welcher bei Eintreffen der Polizei nicht mehr am Unfallort war.

Berichterstatter: POK Schneider

