Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Junge Frau stürzt vom Balkon

Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln

Darmstadt (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Nachdem am frühen Mittwochmorgen (29.3.) eine junge Frau aus noch nicht bekannten Gründen von dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Frankfurter Landstraße gefallen ist, haben Staatsanwaltschaft und Polizei die Ermittlungen eingeleitet. Infolge des Sturzes erlitt die 18-Jährige schwere Verletzungen. Sie kam in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und dem Ablauf des Geschehens dauern derweil an.

Hinweis an Medienvertreter: Weitere Informationen können wegen der laufenden Ermittlungen aktuell nicht bekannt gegeben werden. Insoweit behält sich die Staatsanwaltschaft weitere Auskünfte vor.

