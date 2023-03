Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Polizeivizepräsident Rudi Heimann begrüßt Babenhausen bei KOMPASS

Babenhausen (ots)

Die Stadt Babenhausen im Landkreis Darmstadt-Dieburg nimmt als KOMPASSpartner an der landesweiten Sicherheitsinitiative KOMPASS teil.

Polizeivizepräsident Rudi Heimann begrüßte die Stadt offiziell am Mittwochmittag (29.03.) im Rathaus und überreichte Bürgermeister Dominik Stadler das KOMPASS-Begrüßungsschild.

"Ich freue mich sehr über die Teilnahme der Stadt Babenhausen an der KOMPASS-Sicherheitsinitiative. Die an der Landesgrenze liegende Stadt zeigt großes Interesse daran, das Sicherheitsgefühl der Kommune zu stärken.

Durch gemeinsame Sicherheits- und Präventionsarbeit wird dieses wichtige Ziel erreicht. Um diese Sicherheit weiter auszubauen, setzt KOMPASS an dieser Stelle an und baut darauf auf. Mit einer noch intensiveren Zusammenarbeit können sich alle in Babenhausen wohnenden Menschen künftig noch sicherer in ihrer Stadt fühlen und aktiv an der Sicherheitspolitik mitwirken", sagte Polizeivizepräsident Rudi Heimann bei der Begrüßung.

"Ich sehe in dem KOMPASS-Programm eine sehr gute Möglichkeit, die Sichtweise der Bürgerinnen und Bürger kennenzulernen und auch "Ängste und Sorgen" ungeschönt dargestellt zu bekommen. Wir haben nun die Möglichkeit auf die Bedarfe der Bürgerinnen und Bürger einzugehen, um dann auch zu erklären, welche Probleme wie bearbeitet und gelöst werden können. Es ist eine sehr gute Chance, das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu stärken", so der Bürgermeister der Stadt Babenhausen, Dominik Stadler.

KOMPASS (KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel) ist eine bundesweit einmalige Sicherheitsinitiative in Hessen. Babenhausen ist bereits die 35. südhessische Kommune, die an der Sicherheitsinitiative teilnimmt.

Als nächste Schritte sind nun mehrere Ortsbegehungen und eine Befragung der Bürgerinnen und Bürger vorgesehen. Anschließend sollen noch zu beschließende Präventionsmaßnahmen umgesetzt werden, mit denen mehr Sicherheit und damit noch mehr Lebensqualität in Babenhausen einhergeht.

Weitere Informationen zu KOMPASS sind im Internet unter https://innen.hessen.de/sicherheit/kompass abrufbar.

