Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Hamm-Rhynern (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 10. Juni, an der Einmündung Caldenhofer Weg / Im Pählen, wurde ein 41-jähriger Radfahrer schwer verletzt. Gegen 8.45 Uhr befuhr er mit seinem Rennrad den Caldenhofer Weg in Fahrtrichtung Westen und beabsichtigte, an der Einmündung Im Pählen geradeaus zu fahren. Zeitgleich befuhr eine 35-jährige Mercedes-Fahrerin die Straße Im Pählen und beabsichtigte, in den Caldenhofer Weg einzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde dabei schwer verletzt und mittels Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht.(mw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell