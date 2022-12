Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten nehmen EC-Kartenbetrügerin fest

Essen - Gladbeck (ots)

Freitagabend (23. Dezember) stellten Bundespolizisten in Essen eine 45-Jährige, die in einem Supermarkt mehrmals mit der EC-Karte einer fremden Person bezahlt hatte. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten weiteres belastendes Material.

Gegen 21:30 Uhr alarmierten Mitarbeiter eines Discounters im Essener Hauptbahnhof die Bundespolizei. Ihnen sei eine Frau aufgefallen, die mehrmals hintereinander Ware im Wert unter 25 EUR mittels EC-Karte bezahlt hatte. Bei Beträgen unter 25 Euro ist oftmals keine Eingabe eines PIN notwendig. Die Supermarktmitarbeiter konfrontierten die Frau und erkannten, dass die EC-Karte auf eine andere Person ausgestellt worden war. Hinzugerufene Bundespolizisten kontrollierten die Frau und stellten fest, dass die Gladbeckerin erst im vergangenen Monat aus der Haft entlassen worden ist. Sie war zuvor wegen Computerbetruges verurteilt worden. Als Polizistinnen die 45-Jährige durchsuchten fanden sie in den Taschen der Frau, neben einer geringen Menge an Drogen, mehrere nicht entwertete Fahrkarten im Gesamtwert von fast 600 Euro auf. Die mit circa einem Promille alkoholisierte deutsche Staatsbürgerin wurde festgenommen und zum Zwecke weiterer Ermittlungen in das Gewahrsam gebracht.

Die Bundespolizei leitete ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen Computerbetrug ein.

