BPOL NRW: Bundespolizisten erwischen Umweltsünder auf frischer Tat

Essen

Freitagnachmittag (23. Dezember) bestreiften Bundespolizisten in Essen den Bereich um ein altes Stellwerk. Dort stellten sie drei Männer fest, die soeben mutmaßlich Bau- und Haushaltsmüll aus einem Lieferwagen ausluden.

Gegen 17:30 Uhr bestreiften Einsatzkräfte der Bundespolizei den Gleisbereich nahe der Burggrafenstraße in Essen. Dort stellten sie drei Männer (22, 31, 46) fest, die im Schutze der Dunkelheit einen Transporter entluden. Das Fahrzeug war bereits entladen, als die Einsatzkräfte die türkischen und deutschen Staatsbürger mit der Tat konfrontierten. Drauf entgegneten die drei Essener, dass sie dort lediglich den Müll sortieren würden. Die Polizisten fertigten Lichtbilder an und wiesen die mutmaßlich Müllsünder an, den Abfall wieder in das Fahrzeug zu laden.

Die Bundespolizisten fertigten anschließend eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

