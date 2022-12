Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Wuppertal Hauptbahnhof - Mann (40) durch 16-köpfige Jugendgruppe angegriffen

Wuppertal (ots)

Beamte der Bundespolizei wurden am Donnerstagabend (22. Dezember), über eine körperliche Auseinandersetzung im Regional Express 4 informiert. Dort haben einzelne Personen aus einer 16-köpfigen Jugendgruppe auf einen Mann (40) eingeschlagen. Die Bundespolizei ermittelt.

Die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn teilte der Bundespolizei mit, dass ein 40-jähriger Deutscher durch eine große Gruppe aus Jugendlichen im RE 4 am Wuppertaler Hauptbahnhof körperlich angegangen wurde. Hierbei haben Einzelne kurz vor Halt am Wuppertaler Hauptbahnhof versucht den 40-Jährigen anzuspucken. Als dieser dann aufstand, attackierten mehrere Jugendliche den Mann und trafen ihn mit Schlägen im Gesicht. Bei Halt flüchtete die Gruppe aus dem Zug in Richtung Südstadt.

Die eingesetzten Beamten der Bundespolizei konnten im Nahbereich drei Jugendliche feststellen und der Dienststelle zuführen. Ein 14-Jähriger wurde durch den Geschädigten identifiziert. Alle drei wurden nach Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten von der Dienststelle entlassen. Ein Rettungswagen verbrachte den 40-jährigen Deutschen aufgrund der Kopfverletzung in ein Krankenhaus.

Gegen den 14-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Die Bundespolizei ermittelt gegen die flüchtigen Jugendlichen.

