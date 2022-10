Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Haren (ots)

Am Donnerstag gegen 16.20 Uhr kam es in Haren in der Lange Straße zu einer Körperverletzung. Dabei wurde ein 34-Jähriger von einem bislang unbekannten Täter geschlagen und getreten und dadurch leicht verletzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter folgender Telefonnummer zu melden: 05932 72100.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell