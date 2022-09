Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Osterwald - 22-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Osterwald (ots)

Heute gegen 15.30 Uhr kam es in Osterwald in der Straße Alte Piccardie zu einem schweren Verkehrsunfall. Die 49-jährige Fahrerin eines Mercedes CLC fuhr die Straße zur Schleuße und beabsichtigte die Straße Alte Piccardie zu überqueren. Sie stoppte zunächst das Fahrzeug an der Kreuzung und fuhr kurz danach los. Dabei übersah sie den 22-jährigen Motorradfahrer, welcher von Georgsdorf in Richtung Nordhorn fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 22-Jährige schwer verletzt und nach erster Behandlung vor Ort ins Krankenhaus geflogen wurde. Die 49-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

