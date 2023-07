Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230705-5: Podcast-Sonderfolgen - Landrat Frank Rock und Martina Rautenberg eröffnen Themenmonat

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Vier Sonderfolgen zu Cybersicherheit im Juli

Die Kriminalität im Internet steigt immer weiter an. Aufklärung und Wissen bieten in diesem Deliktsbereich effektiven Schutz vor den Betrügern. Bereits seit zwei Jahren klären deshalb Kriminalbeamte der Polizei Rhein-Erft-Kreis sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Eltern und Lehrkräfte in einem Podcast über Internetkriminalität auf. Im Themenmonat Juli erscheinen nun vier Sonderfolgen des Podcasts "Sicher im Netz - die Polizei Rhein-Erft-Kreis - dein Podcast" rund um das Thema Cybersicherheit.

"In den vergangenen Monaten hat die Kriminalpolizei vermehrt Betrugsdelikte in den Bereichen Cybertrading, Lovescamming und unter der Verwendung von Messenger-Diensten festgestellt", so Kriminalhauptkommissarin Martina Rautenberg. Die Sonderfolgen richten sich deswegen insbesondere an Erwachsene, die regelmäßig im Internet unterwegs sind. Zum Auftakt der Sonderfolgen geben Landrat Frank Rock und Martina Rautenberg wichtige, grundlegende Tipps und Hinweise zu einer verantwortungsvollen Internetnutzung. "Neben unserer täglichen Präventionsarbeit, die häufig persönlich oder am Telefon stattfindet, bietet der Podcast eine zusätzliche, jederzeit abrufbare Möglichkeit, Internetnutzerinnen und -nutzer über Risiken und Gefahren im Netz aufzuklären", ergänzt Rautenberg.

In den folgenden vier Episoden informieren die Berater der Kriminalprävention des Rhein-Erft-Kreises und der Polizei Köln über "Cybertrading" (Online-Anlagenbetrug), "Messenger-Betrug" und "Lovescamming" (Online-Liebesbetrug). Die Sonderfolgen des Podcasts finden Sie unter folgendem Link https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/podcast-sonderfolgen auf der Internetseite der Polizei Rhein-Erft-Kreis oder auf allen gängigen Streamingportalen.

Ansprechpartner zum Thema Internetsicherheit sind die Kriminalhauptkommissarinnen Martina Rautenberg und Marita Dias Monteiro sowie Kriminalhauptkommissar Guido Kümpel. Alle sind unter der Telefonnummer 02233 52-4848 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de erreichbar. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell