POL-REK: 230705-2: Frau und zwei Kinder bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Kerpen (ots) - Möglicher Unfallbeteiligter fuhr davon Ein Fahrradfahrer (33) ist am frühen Dienstagmorgen (4. Juli) bei einem Verkehrsunfall in Kerpen leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten den 33-Jährigen in ein Krankenhaus. Laut ersten Erkenntnissen war der Rennradfahrer gegen 4.45 Uhr auf dem Radweg der Landesstraße (L) 163 in Richtung Kerpen-Horrem unterwegs. Zeitgleich soll ein Mann auf einem blauen ...

