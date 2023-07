Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230704-1: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Kerpen (ots)

Möglicher Unfallbeteiligter fuhr davon

Ein Fahrradfahrer (33) ist am frühen Dienstagmorgen (4. Juli) bei einem Verkehrsunfall in Kerpen leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten den 33-Jährigen in ein Krankenhaus.

Laut ersten Erkenntnissen war der Rennradfahrer gegen 4.45 Uhr auf dem Radweg der Landesstraße (L) 163 in Richtung Kerpen-Horrem unterwegs. Zeitgleich soll ein Mann auf einem blauen Roller in die gleiche Richtung gefahren sein. Als der mit einer gelben Arbeitsweste bekleidete Unbekannte ihn überholt habe, sei der 33-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache gestürzt. Der Rollerfahrer sei weitergefahren.

Hinzugerufene Polizisten fertigten eine Verkehrsunfallanzeige und nahmen das Rennrad zwecks Eigentumssicherung mit zu einer Polizeiwache. Zur Klärung des Unfallhergangs nehmen die Beamten des Verkehrskommissariats Hinweise unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen und bitten Zeugen sowie den unbekannten Rollerfahrer sich zu melden. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell