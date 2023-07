Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230703-2: Polizisten nehmen mutmaßlichen Ladendieb vorläufig fest

Hürth (ots)

Beschuldigter versuchte wegzulaufen

Polizisten haben am Freitagabend (30. Juni) einen Tatverdächtigen (31) in Hürth vorläufig festgenommen. Ein Angestellter (50) beobachtete und verfolgte den 31-Jährigen und informierte die Polizei. Der Beschuldigte muss sich nun wegen des Verdachts des mehrfachen besonders schweren Falls des Diebstahls und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Laut ersten Erkenntnissen entwendete der 31-Jährige gegen 19 Uhr Kleidungsstücke aus mehreren Geschäften des Einkaufszentrums an der Theresienhöhe. Ein aufmerksamer Zeuge folgte dem Verdächtigen. Kurze Zeit später trafen alarmierte Polizisten den Verdächtigen am Tatort an. Als sie beabsichtigen den Mann vorläufig festzunehmen, versuchte er zu fliehen.

Die Beamten stoppten den Fluchtversuch, hielten den Tatverdächtigen fest und brachten ihn in ein Polizeigewahrsam. Die Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen. (hw)

