Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Festnahme nach Verfolgungsfahrt in Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Nach einer Verfolgungsfahrt konnte der 28-jährige Fahrer eines Pkw festgenommen werden. Am Samstagmorgen (01. Juli), gegen 02:25 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung ein Pkw in der Von-Wied-Straße auf. Der Fahrer des Fahrzeuges war zuvor bei Rotlicht in die Theodor-Heuss-Straße abgebogen. Als die Beamten den Fahrer kontrollieren wollten, versuchte dieser mit dem Auto zu flüchten. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt setzte der Fahrer seine Flucht zu Fuß in Richtung Schlosspark fort. Der verlassene Pkw rollte hierbei gegen eine Parkbank. Im Rahmen der Fahndung konnte der 28-jährige Albaner durch die Beamten angetroffen werden. Er war nicht im Besitz eines Führerscheines. Zudem war er alkoholisiert und hatte Drogen konsumiert. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Da der Mann sich illegal in Deutschland aufhielt, wurde er festgenommen. (TH)

