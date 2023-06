Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Fahndung mit Foto nach Taschendiebstahl

Recklinghausen (ots)

Am Vormmittag des 30. September 2022 wurde einer 70-Jährigen in einem Lebensmittelgeschäft in Marl an der Brassertstraße die Handtasche entwendet. Kurze Zeit später nahm ein bislang unbekannter Mann unberechtigt Abhebungen vom Konto der 70-Jährigen vor.

Dabei wurde der Mann videografiert. Da der Tatverdächtige bislang auf keinem anderen Weg identifiziert werden konnte, wird jetzt mittels Öffentlichkeitsfahndung nach ihm gesucht.

Ein Foto des Tatverdächtigen finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/108430

Hinweise zu dem Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell