POL-RE: Marl: Einbrüche in Gartenlauben - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots) - Eine Waltroperin ist am Dienstag Opfer von Betrügern geworden. Die ältere Dame bekam gegen 14 Uhr einen "Schockanruf". Ihr wurde am Telefon vorgegaukelt, ihr Sohn habe einen tödlichen Unfall verursacht - damit der Sohn nicht in Haft müsse, solle sie eine Kaution zahlen. Wenig später klingelte ein Mann an der Haustür In der Baut und gab sich als Polizeibeamter aus. Die Waltroperin übergab dem ...

