Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Seniorin fällt auf "Schockanruf" rein

Recklinghausen (ots)

Eine Waltroperin ist am Dienstag Opfer von Betrügern geworden. Die ältere Dame bekam gegen 14 Uhr einen "Schockanruf". Ihr wurde am Telefon vorgegaukelt, ihr Sohn habe einen tödlichen Unfall verursacht - damit der Sohn nicht in Haft müsse, solle sie eine Kaution zahlen. Wenig später klingelte ein Mann an der Haustür In der Baut und gab sich als Polizeibeamter aus. Die Waltroperin übergab dem Mann diversen Goldschmuck.

Kurz darauf kam der Sohn der Frau vorbei - und der Betrug fiel auf. Dem Sohn war offenbar der falsche Polizeibeamte selbst noch begegnet. Auch eine Zeugin hatte den Mann gesehen. Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben: etwa 20 bis 22 Jahre alt, ca. 1,75m bis 1,80m groß, kurze schwarze Haare, grünes T-Shirt mit weißen Akzenten, kurze Hose, gepflegtes Äußeres, sprach akzentfrei deutsch. Der Mann soll mit einem grauen Hyundai in Richtung "Vogelsiedlung" gefahren sein.

Hinweise zum Tatverdächtigen oder dem Kennzeichen nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Die echte Polizei oder echte Staatsanwaltschaft fordert NIEMALS Geld am Telefon - und holen danach auch keine Wertsachen bei Ihnen zu Hause ab. Warnen Sie bitte auch Ihre Eltern und Großeltern vor den Betrügern und deren perfiden Maschen! Weitere Infos und wie Sie sich und andere vor Betrügern schützen können, finden Sie auch auf unserer Internetseite unter folgendem Link: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren

