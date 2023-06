POL-RE: Datteln: Zusammenstoß mit E-Scooter-Fahrer - Verdacht auf Drogen

Recklinghausen (ots) - Am Montagabend (ca. 19:10 Uhr) kam es zu einem Unfall zwischen einem 24-jährigen Autofahrer aus Dorsten und einem 73-jährigen Fahrradfahrer aus Gelsenkirchen. Der Radfahrer war auf der Straße Kösheide unterwegs. Von hier aus wollte er die Essener Straße überqueren. Der 24-Jährige kam ihm entgegen - er wollte in die Essener Straße in Richtung Essen einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß. ...

