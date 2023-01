Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Vandalismus am Bahnhof Achern/ Bundespolizei sucht Zeugen

Achern (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft hat am Bahnhof in Achern eine dort abgestellte Lok durch Steinwürfe beschädigt. Zusätzlich wurden die Scheibenwischer abgebogen. Durch die Beamten konnten mehrere Schottersteine in unmittelbarer Nähe zur Lok aufgefunden werden. Die Lok war über das vergangene Wochenende am Bahnhof in Achern auf einem Abstellgleis abgestellt gewesen. Der Tatzeitraum und die Schadenshöhe sind bislang noch unbekannt. Zu möglichen Tätern liegen derzeit ebenfalls keinerlei Erkenntnisse vor. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zu den Sachbeschädigungen im Bahnhof Achern machen kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

