BPOLI-OG: Ausweismissbrauch festgestellt

Die Beamten der Bundespolizei Offenburg haben gestern Morgen in einem grenzüberschreitenden Fernreisebus mehrere Ausweisdokumente aufgefunden und sichergestellt. Ein 41-jährige syrische Staatsangehörige war Insasse eines Fernreisebusses auf dem Weg von Straßburg nach Zürich. Bei der Kontrolle durch die Beamten legte er einen deutschen Reisepass vor. Den Beamten fiel auf, dass das Bild im Ausweis nicht mit dem tatsächlichen Inhaber übereinstimmte. Zudem ergab eine Abfrage in den polizeilichen Informationssystemen, dass das Dokument als gestohlen gemeldet worden war. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen wurde bei ihm eine tschechische Identitätskarte aufgefunden, die ebenfalls nicht auf seine Personalien ausgestellt war. In der Vernehmung gab er an, beide Dokumente in Griechenland gekauft zu haben. Er musste nach Abschluss der Maßnahmen zurück nach Frankreich und erhält ein mehrjähriges Einreiseverbot.

