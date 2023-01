Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme in Fernreisebus

Kehl (ots)

In den Morgenstunden des gestrigen Sonntags haben die intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich die Vollstreckung eines Haftbefehls ermöglicht. Der 38-jährige Mann aus Österreich wurde in Kehl in einem Reisebus von Straßburg nach Frankfurt/Main kontrolliert. Bei der Fahndungsüberprüfung wurde ein offener Vollstreckungshaftbefehl wegen Betruges festgestellt. Da er den geforderten Geldbetrag bezahlen konnte, konnte er eine 70-tägige Haftstrafe abwenden und durfte im Anschluss seine Reise fortsetzen.

