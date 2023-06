Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Am Montag zwischen 16:00 Uhr und 17:30 Uhr drückten unbekannte Täter eine auf Kipp stehende Terrassentür zu einer Wohnung an der Barkenberger Allee auf. Die Täter durchsuchten die Wohnung nach Beute und nahmen mutmaßlich etwas Bargeld mit. Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor.

Recklinghausen

Mit Bargeld und Schmuck flüchteten unbekannte Täter nach einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Herner Straße. Am Montag zur Tageszeit hebelten sie eine Kellertür auf um ins Haus zu kommen. In den Räumen wurden Möbel und Behältnisse nach Beute durchsucht. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugen der Einbrüche melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell