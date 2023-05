Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: E-Bike gestohlen

Zella-Mehlis (ots)

Unbekannte Täter entwendeten ein E-Bike, welches auf einem Grundstück im Waldweg in Zella-Mehlis unter einem Carport abgeschlossen abgestellt war. Doch das hinderte die Diebe nicht an ihrem Vorhaben. Sie ließen das Vorderrad, welches mit einem Kettenschloss an einem Radständer verbunden war, zurück und nahmen das zerlegte Pedelec mit. Es handelt sich um ein E-Bike der Marke Cannondale, Typ Adventure Neo 1EQ in der Farbe grün. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Samstag bis Montag. Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder zum Verbleib des Zweirades geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Suhler Polizei (03681 369-0) in Verbindung zu setzen.

