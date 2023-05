LPI-SHL: Brand in Kleingartenanlage

Zella-Mehlis/Oberhof (ots) - Auf der Strecke von Zella-Mehlis Richtung Oberhof verunfallte Sonntagnachmittag ein 47-jähriger Motorrad-Fahrer. In einer Linkskurve setzte er mit der Fußraste seiner Maschine auf der Fahrbahn auf. Er konnte das Zweirad abfangen, prallte jedoch in der weiteren Folge gegen die Leitplanke. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von ca. 400 Euro. Der Fahrer verletzte sich und kam mit dem Rettungswagen ins Klinikum. Rückfragen bitte an: ...

