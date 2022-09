Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Schwarzer VW Polo gestohlen

Engelskirchen (ots)

Einen 16 Jahre alten VW Polo haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (6. September) in Engelskirchen gestohlen. Der schwarze Polo mit den Kennzeichen GM-MM 113 war auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Lindenpfuhlstraße abgestellt und dort letztmalig gegen 03.30 Uhr gesehen worden. Gegen 08.30 Uhr musste der Halter feststellen, dass der Wagen nicht mehr an seinem Platz stand. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

