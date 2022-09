Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Polizei kontrolliert 160 Fahrzeuge

Waldbröl / Morsbach (ots)

Etwa 160 Fahrzeuge hat die Waldbröler Polizei am Dienstag (6. September) in Morsbach und Waldbröl im Rahmen einer Sonderkontrolle überprüft. Vornehmlich achteten die Polizisten dabei auf Geschwindigkeitsüberschreitungen sowie Beeinflussung der Verkehrstüchtigkeit durch Alkohol- oder Drogenkonsum. Erfreulicherweise konnten im letzten Punkt keine Verstöße festgestellt werden. Ein Autofahrer entging aber knapp einer Anzeige, weil das Testgerät mit 0,48 Promille einen Wert knapp unterhalb der 0,5 Promillegrenze ermittelte. Zwei Fahrzeugführer wurden hingegen ohne gültige Fahrerlaubnis angetroffen. In Morsbach traf es einen 29-jährigen Nümbrechter, der gegen 14 Uhr auf dem Alzener Weg mit einem Kleinkraftrad gefahren war. Im anderen Fall hielt die Polizei um 18.10 Uhr in einer Kontrollstelle an der Friedrich-Engels-Straße in Waldbröl einen 57-jährigen Autofahrer an, der den Beamten einen amerikanischen Führerschein vorlegte. Weil der Nümbrechter aber schon seit Jahren in Deutschland lebt, hat dieser keine Gültigkeit, so dass eine Strafanzeige die Folge war. Insgesamt stellten die Beamten 64 Verstöße fest, die mit einem Verwarngeld geahndet wurden; drei Fahrzeugführer wurden zudem mit einem Handy in der Hand erwischt; sie erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell