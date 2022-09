POL-GM: Betrug mit verfälschten Rechnungen

Reichshof (ots) - Bei einem Frontalzusammenstoß in Brüchermühle entstand an den beiden beteiligten Autos hoher Sachschaden. Die Fahrer blieben unverletzt. Ein 20-jähriger Bergneustädter fuhr am Dienstagmorgen (6. September) um 5:45 Uhr mit seinem weißen Nissan auf der B256 vom Kreisverkehr Sengelbusch kommend in Richtung Denklingen. Dabei geriet er immer weiter auf die Fahrspur des Gegenverkehrs, bis es schließlich ...

