LPI-SHL: Motorradfahrer verunfallt

Meiningen (ots) - In der Zeit vom 15.05.2023 bis 19.05.2023 wurde in den Keller eines Mehrfamilienhauses in Meiningen, Gutsstraße eingebrochen. An dem Kellerabteil des 45-jährigen Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von 50 Euro, ob überhaupt etwas entwendet wurde, ist bisher unklar. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen Telefon: ...

