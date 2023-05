Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Attendorn (ots)

Ein Alleinunfall eines E-Bike-Fahrers hat sich am Montag (8. Mai) gegen 13:35 Uhr im "Hohler Weg" in Attendorn ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 39-Jähriger mit seinem Pedelec den Gehweg talabwärts. Er verlor dabei die Kontrolle, stürzte und verletzte sich schwer. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Gestürzten fest. Der 39-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Dort wurde eine Blutprobe entnommen. An dem Fahrrad entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

