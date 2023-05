Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Kind bei Fahrradunfall verletzt

Attendorn (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem fahrradfahrenden Kind und einem Pkw hat sich am Freitag (5. Mai) gegen 08:50 Uhr an der Einmündung Dorfstraße / Notburgaplatz in Helden ereignet. Dabei befuhr ein 6-Jähriger mit seinem Rad die Straße in absteigender Richtung. Zeitgleich rollte ein Pkw von einem Parkplatz auf die Dorfstraße. Das Kind konnte sein Rad nicht mehr stoppen und fuhr in die Seite des Autos. Daraufhin stürzte der Junge und verletzte sich. Der 6-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell