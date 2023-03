Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person auf der L 162

Bruchweiler (ots)

Am 04.03.2023 ereignete sich um 02 Uhr auf der L 162 zwischen Schauren und Bruchweiler ein Verkehrsunfall bei dem ein 24.-jähriger Fahrzeugführer leicht verletzt wurde. Der Pkw-Führer befuhr die L 162 aus Schauren in Fahrtrichtung Bruchweiler als er die Kontrolle über seinen Pkw verlor. Der Fahrzeugführer kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch die Kollision mit dem Baum erlitt der Pkw-Führer leichte Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. In der Atemluft des Pkw-Führer konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Gegen den Fahrzeugführer wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Der Führerschein wurde sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren hinsichtlich der Straftatbestandserfüllung der Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet. Der Pkw wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Des Weitern entstand Sachschaden an dem Baum und an einem Verkehrszeichen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 6000.-EUR. Der Fahrzeugführer wurde nach erfolgter medizinischen Versorgung und Blutprobenentnahme aus dem Krankenhaus entlassen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell