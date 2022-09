Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Kindergarten- Zeugensuche

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

In der Zeit zwischen dem 24. September, 16.15 Uhr bis gestern, 09.45 Uhr, betraten ein oder mehrere unbekannte Täter widerrechtlich einen Kindergarten in der Wolfsgasse. Der oder die Unbekannten hebelten mehrere Türen auf um in das Gebäudeinnere zu gelangen. Anschließend durchsuchten der oder die Täter Büroräume und entwendeten unter anderem Bargeld. Das Beutegut hat einen Wert von circa 200 Euro während der entstandene Sachschaden auf ungefähr 8.000 Euro geschätzt wird. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0236799/2022) entgegen. (jd)

