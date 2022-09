LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Ein 19-Jähriger sicherte am Samstag, 25.09.2022 gegen 0.00 Uhr sein Mountainbike mit einem Fahrradschloss an einer Straßenlaterne in der Fritz-Erbe-Straße. Im Zeitraum bis 11.00 Uhr des gleichen Tages entwendete ein Unbekannter das silber-gelbe Rad der Marke Cube samt Fahrradschloss. Hinweise zum Täter oder zum Verbelib des Fahrrades nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691 261124) unter ...

