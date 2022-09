LPI-GTH: Automat gesprengt

Langewiesen, Peterstraße (Ilm-Kreis) (ots) - Im Zeitraum von Samstag, den 24.09.2022, 00:30 Uhr bis 07:00 Uhr drangen Unbekannte in eine Pizzeria in der Peterstraße ein. Die unbekannten Täter zerstörten dabei eine Fensterscheibe an der Außenfront der Pizzeria und gelangten so in den Innenraum der Lokalität. Hier wurden alle Schränke durchsucht und daraus eine Geldbörse mit Bargeld sowie eine Dokumententasche ...

