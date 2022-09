LPI-GTH: Alkoholisiert

Arnstadt (ots) - In der Straße "An der Weise" kontrollierten Polizeibeamte gestern, gegen 22.20 Uhr, einen 21-jährigen Fahrer eines BMW. Wie sich herausstellte war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 ...

