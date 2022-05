LPI-EF: Übersehen

Sömmerda (ots) - Am 12.05.2022, zwischen 13:00 und 15:00 Uhr, kam es in Erfurt zu einem Diebstahl, wobei einem 67-jährigen Mann seine Geldbörse aus der hinteren Hosentasche entwendet wurde. Am nächsten Tag war die Überraschung groß, als der Mann das Portemonnaie in seinem Briefkasten vorfand. Zwar fehlte das Bargeld in Höhe von 40,- Euro, jedoch waren noch sämtliche Dokumente in der Geldbörse vorhanden, wodurch dem Rentner nun einige Behördengänge erspart bleiben. ...

