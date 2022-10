Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Betrügerischer Teppichverkauf - Polizei sucht Zeugen

Melle (ots)

Am Dienstag, den 11.10.2022, wurde eine 67-jährige Frau aus Melle Geschädigte einer Betrugsmasche. Zwei männliche Täter suchten zu einer bislang unbekannten Uhrzeit das Wohnhaus der Dame "Am Waldrand" parallel zum "Sonnenweg" auf. Die Männer boten einen sogenannten "Perserteppich" für den Preis von 30.000EUR zum Verkauf an. Daraufhin versuchte die Geschädigte bei der Bank die besagte Summe abzuheben. Aufgrund einer Beschränkung beim Abhebevorgang, konnte die 67-Jährige lediglich einen vierstelligen Betrag abheben. Die Höhe des tatsächlich übergebenen Bargeldbetrages ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizeibeamten vor Ort nahmen den angeblich wertvollen Teppich genauer in Augenschein. Auf dessen Etikett wurde handschriftlich "100% Seide" ergänzt. Die zwei männlichen Täter wurden durch die Dame wie folgt beschrieben: Person 1:

- ca. 60 Jahre alt - schwarze Haare - ca. 1,75 m groß - krumme Nase

Person 2:

- ca. 25 Jahre alt - schwarze Haare - ca. 1,85 m groß - soll evtl. der Sohn von Person 1 sein

Die Polizei Melle bittet weitere Geschädigte und sonstige Zeugen sich unter der Telefonnummer 05422/92260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell