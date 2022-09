Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht vor Musikschule

Gronau-Epe (ots)

Unfallzeit: 26.09.2022, 13:40 Uhr;

Unfallort: Gronau-Epe, Agathastraße

Einen braunen VW angefahren hat eine Unbekannte bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz der Musikschule in Gronau-Epe am Montag. Die Fahrerin hatte gegen 13.40 Uhr eine Person aus ihrem Wagen aussteigen lassen. Diese ging eine Gitarre tragend in die Musikschule. Danach setzte die Frau mit blonden langen Haaren zurück und stieß dabei mit dem in der Einfahrt wartenden Touran zusammen. Ohne ihren Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich die Fahrerin in Richtung Gronauer Straße. Die Wartende hatte das Unheil in Gestalt eines schwarzen Mercedes kommen sehen und durch Hupen auf sich aufmerksam machen wollen, leider vergebens. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell