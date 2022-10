Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: BMW kam von der Fahrbahn ab - 47-Jähriger leicht verletzt

Melle (ots)

Am Sonntagabend kam es um 23:06 Uhr bei regennasser Fahrbahn zu einem Verkehrsunfall in Nähe des Ortsteils Meesdorf. Ein 47-Jähriger befuhr mit seinem BMW die Meesdorfer Straße in Fahrtrichtung Bad Essen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann aus Bad Essen nach links von der Fahrbahn ab und touchierte dabei einen Baum. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der stark beschädigte BMW wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

