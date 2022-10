Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Pedelecfahrer nach Sturz im Ortsteil Groß Aschen schwer verletzt

Melle (ots)

Auf einem Fahrbahnabschnitt der Herforder Straße kam am Sonntagnachmittag ein Pedelecfahrer zu Fall. Auf der abschüssigen und mit Rollsplit ausgelegten Anwohnerstraße stürzte der 48-Jährige alleinbeteiligt und zog sich dabei schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen zu. Eine Lebensgefahr konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden, sodass auch ein Rettungshubschrauber zur Unfallstelle alarmiert wurde. Im Anschluss an die medizinische Versorgung am Unfallort wurde der Mann aus Bünde schließlich in ein Krankenhaus nach Bielefeld gefahren.

