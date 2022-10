Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Menslage: Betrunkener Fahrzeugführer kollidiert mit geparkten PKW und Hauswand

Menslage (ots)

In der Nacht zu Montag kam es in Menslage zu einem Verkehrsunfall bei dem glücklicherweise keine Person verletzt wurde. Der 22-Jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem Ford gegen 23:55 Uhr die Berger Straße in Richtung Berge. In einer Rechtskurve kam der Mann auf regennasser Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und prallte zunächst gegen ein geparktes Fahrzeug. Anschließend kollidierte er mit einer Hauswand. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Mann aus Berge alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Es folgte daraufhin eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Es entstand zudem Sachschaden an der Außenfassade des Hauses und am Inventar. Die Hauswand konnte durch den Einsatz der örtlichen Feuerwehr und des THW gesichert werden. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf mindestens 20.000 Euro.

