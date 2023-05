LPI-SHL: Täter verwüsten Baustelle - Beschuldigte identifiziert

Meiningen (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in der Nacht zu Montag gegen 04:30 Uhr zu einem Brand in einer Kleingartenanlage im Bodenweg in Meiningen. Eine Gartenhütte brannte vollständig aus, eine weitere wurde durch die Flammen ebenfalls erheblich beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache übernimmt die Kriminalpolizei Suhl. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

