POL-REK: 230629-2: Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Erftstadt (ots)

Alleinunfall

Bei einem Verkehrsunfall in Erftstadt ist am Mittwochmorgen (28. Juni) ein Motorradfahrer (55) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Gegen 9.30 Uhr soll der 55-Jährige mit seinem Motorrad auf der Frauenthaler Straße in Fahrtrichtung Rademacher Straße gefahren sein. Aus bislang ungeklärtem Grund soll er nach links von der Fahrbahn abgekommen, gegen den Bordstein einer Verkehrsinsel gestoßen und gestürzt sein. Dabei zog sich der Zweiradfahrer die schweren Verletzungen zu.

Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf. Feuerwehrkräfte und Mitarbeiter des Straßenbaulastträgers streuten ausgelaufene Betriebsmittel ab. Angestellte eines Spezialunternehmens reinigten im Anschluss die Fahrbahn. (sc)

