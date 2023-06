Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230628-3: Nach Einbrüchen in Hürther Geschäfte - Polizei sucht Zeugen

Hürth (ots)

Verdächtiger schmeißt Steine in Türscheiben

In der Nacht zu Mittwoch (28. Juni) hat ein bislang Unbekannter die Schaufenster von zwei Hürther Geschäften beschädigt. Zeugen beschreiben den Verdächtigen als Mann im Alter von 30 bis 35 Jahren mit einer Körpergröße von 170 bis 175 Zentimetern. Der dunkel gekleidete Mann mit weißen Turnschuhen soll aus einem Fahrradladen ein rotes Rad entwendet haben und damit geflüchtet sein.

Hinweise zum Täter oder dem Verbleib des roten Fahrrades nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 3.50 Uhr rückten Polizisten das erste Mal aus, nachdem eine Zeugin (21) gemeldet hatte, dass ein Mann die Glasscheibe einer Eingangstür eines Kiosks an der Krankenhausstraße beschädigt habe. Er soll wiederholt einen Stein gegen die doppelt verglaste Türscheibe geworfen haben. Anschließend soll er in einen angrenzenden Innenhof geflüchtet sein.

Etwa eine Stunde später nahmen die Polizisten dann eine weitere Anzeige wegen eines Einbruches an der Hertzstraße auf. Auch hier zerstörte ein Täter, in unmittelbarer Nähe zum vorherigen Einsatzort, die Glasscheibe einer Eingangstür zu einem Fahrradgeschäft. Zuvor sah ein Zeuge (26) einen augenscheinlich alkoholisierten Mann in Richtung des Fachgeschäftes gehen. Nachdem er das Zerbersten einer Glasscheibe wahrgenommen haben soll, sei er in Richtung des Tatortes gegangen. Von dort sei ihm dann der Mann entgegengekommen, der diesmal allerdings auf einem roten Fahrrad gefahren sei und einen Helm getragen habe. Er soll von der Berrenrather Straße in Richtung der Straße "In den Höhen" gefahren sein. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass in beiden Fällen derselbe Täter gehandelt haben könnte. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell