Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fahrradfahrerin verletzt

Soest (ots)

In der Glasergasse kam es am gestrigen Mittwoch, gegen 9 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Eine 18-jährige Frau aus Soest befuhr mit ihrem Mountainbike die Predigergasse in Richtung Glasergasse. Beim Abbiegen nach links in die Glasergasse übersah sie eine von links kommende vorfahrtberechtigte 47-jährige Pedelec-Fahrerin aus Soest. Es kam zum Zusammenstoß beider Räder. Die beiden Frauen stürzten auf die Fahrbahn. Die 47-Jährige erlitt infolge des Sturzes leichte Verletzungen.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell