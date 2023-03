Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fahrradfahrer verletzt

Lippstadt (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 7 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Straßen Beckumer Straße und Schlachthofpatt. Eine 56-jährige Radfahrerin aus Lippstadt befuhr den Schlachthofpatt in Richtung Beckumer Straße. Sie beabsichtigte nach links in die Beckumer Straße abzubiegen und übersah dabei den von rechts kommenden VW einer 27-jährigen Frau aus Soest. Es kam zur Kollision beider Verkehrsteilnehmerinnen, bei der die Radfahrerin auf die Fahrbahn stürzte. Die 56-Jährige zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus transportiert.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell